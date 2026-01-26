Regione Campania Giunta Fico approva ddl su salario minimo negli appalti pubblici

La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici. Il testo, primo della nuova legislatura, necessita ora dell’approvazione del Consiglio Regionale. Prevede un sistema di punteggio premiale per le aziende che rispettano o superano la soglia di 9 euro lordi all’ora.

Il disegno di legge, il primo della nuova legislatura, dovrà passare al vaglio del Consiglio Regionale; previsto punteggio premiale per chi paga almeno 9 euro lordi all'ora.

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

