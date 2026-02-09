La Serie A si è resa conto del potere del Fantacalcio e ora vuole comprarlo | vale 40 milioni

La Serie A vuole comprare il Fantacalcio. La questione torna in discussione lunedì prossimo, quando i presidenti si riuniranno di nuovo. La stima del valore del gioco si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Alcuni dirigenti mostrano interesse, altri restano scettici. La decisione definitiva potrebbe cambiare il modo in cui i club interagiscono con il mondo digitale e il calcio.

La Serie A sta pensando di comprare il Fantacalcio. L’argomento era stato già toccato in precedenti riunioni, ma molti presidenti erano scettici; Calcio e Finanza riporta che se ne riparlerà lunedì prossimo, 16 febbraio. Nell’edizione odierna, scrive Il Fatto Quotidiano: Il gioco più amato dai tifosi ita­liani non è più sol­tanto un gioco: è un busi­ness che sfiora i 10 milioni di euro l’anno e 3 milioni di iscritti, più degli spet­ta­tori di un big match della Serie A. Quasi che il Fan­ta­cal­cio sia diven­tato più impor­tante e popo­lare del cal­cio stesso: per que­sto la Serie A vuole com­prar­selo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

