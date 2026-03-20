La Ruota della Fortuna il doppio bacio di Samira Lui fa piangere Giovanni Scotti estasiato

Nella puntata di oggi, 19 marzo 2026, de La Ruota della Fortuna, Samira ha dato un doppio bacio a Giovanni, che si è commosso fino alle lacrime. Scotti, invece, si è mostrato molto entusiasta durante la trasmissione. La puntata ha portato diversi momenti di emozione e sorpresa, coinvolgendo pubblico e partecipanti. La trasmissione continua a essere tra le più seguite della settimana.

Se pensavate che il giovedì sera fosse fatto solo di divano e tisana, non avevate fatto i conti con la puntata de La Ruota della Fortuna di oggi, 19 marzo 2026. Il protagonista? Il giovane Alessandro, nuovo campione del quiz show, che ha deciso di regalarci una vittoria bellissima evidenziata perfino da Gerry Scotti, felice nel vedere la sua gioia per essere giunto alla manche finale dopo una partita difficilissima. E in una serata quasi interamente dedicata ai papà, vista la natura della ricorrenza odierna, non potevano mancare le lacrime di Giovanni che ha chiesto un doppio saluto a Samira Lui. Un bacio doppio per suo figlio Alessandro e per il genero Matteo, chiaramente fan della Regina del tabellone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il doppio bacio di Samira Lui fa piangere Giovanni. Scotti estasiato Articoli correlati La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il mistero di Samira LuiLa puntata del 20 febbraio de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni, risate e puro intrattenimento. La Ruota della Fortuna, il siparietto di Gerry Scotti e Samira Lui lascia interdettiGerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna anche lunedì 23 febbraio, come sempre accompagnato dalla splendida Samira... Aggiornamenti e notizie su Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Francesca Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la chiusura ‘mistica’: La grandezza del Santo, ma sfuma il finale miracolosoSi rinnova anche questa sera, giovedì 19 marzo 2026, l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, in onda come di consueto subito dopo il Tg5 delle ore 20. Gerry Scotti entra in studio come sempre ... libero.it Gerry Scotti imbarazzato a La Ruota della Fortuna per gesto di SamiraLa Ruota della Fortuna, serata d’oro per Daniele e show Scotti-Lui Nella puntata di mercoledì 18 marzo de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Sc ... assodigitale.it L’Istituto “Dante Galiani” illumina “La Ruota della Fortuna” con un capolavoro di cuore - facebook.com facebook