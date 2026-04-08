Il motivo delle decisioni militari contro l’Iran è al centro di un incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e le agenzie di intelligence, tra cui il Mossad. Durante la riunione, sono state discusse le azioni del regime e le possibilità di intervento. Successivamente, il presidente ha annunciato una sospensione temporanea delle operazioni militari, anche se le tensioni tra le due nazioni continuano a essere elevate.

Perché Donald Trump ha dichiarato guerra all’Iran? Mentre il presidente annuncia una tregua di due settimane nelle ostilità con Teheran senza aver conseguito nemmeno uno degli obiettivi che si era prefissato all’inizio del conflitto, un retroscena del New York Times ricostruisce la decisione della Casa Bianca. Mettendo in luce il ruolo di Benjamin Netanyahu, che l’ 11 febbraio scorso in una riunione con il tycoon ha dipinto il regime degli Ayatollah come prossimo alla caduta, mentre un esponente del Mossad sosteneva di poter alimentare le proteste. Così Trump si è convinto che quella dell’Iran fosse una campagna facile, come il Venezuela. Il ruolo di Netanyahu nell’attacco degli Usa all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l'IranLe valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire Il...

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Argomenti più discussi: Così Netanyahu ha convinto Trump ad attaccare l'Iran: la riunione, il Mossad, il regime in caduta; Soldi dagli Usa e violenze, così l'estrema destra si è presa Israele; Così la lobby è diventata una zavorra: il marchio filoisraeliano Aipac; Israele si sta assicurando che Trump non possa trovare una via d’uscita in Iran.

MEDIO ORIENTE | Netanyahu: "Non ci fermeremo finché la minaccia non sarà eliminata". Così il premier israeliano dopo l'uccisione del capo dell'intelligence iraniana #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/06/medio-oriente-teheran-inaccettab - facebook.com facebook

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