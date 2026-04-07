In attesa di conoscere se l’Iran accetterà la proposta del Pakistan e disinnescherà l’ultimatum lanciato dall’ex presidente, si fanno strada nuovi dettagli sul percorso che ha portato alla decisione di agire contro Teheran. Durante una riunione con il primo ministro israeliano, si sono susseguite discussioni tra vari servizi di intelligence e consiglieri legali, con alcune dichiarazioni pubbliche che hanno fatto discutere.

Mentre si attende di capire se l’apertura dell’Iran alla proposta del Pakistan disinnescherà l’ultimatum al regime iraniano lanciato da Donald Trump, emergono nuovi dettagli su come si sia arrivati alla resa dei conti con Teheran. Le indiscrezioni, contenute in un libro in uscita a giugno (“Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”) scritto dai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, sono state anticipate in esclusiva dallo stesso quotidiano della Grande Mela e fanno luce su come il 47esimo presidente americano abbia deciso di condurre la sua amministrazione e gli Stati Uniti sul sentiero di un confronto militare, ormai regionale, di cui non si intravede la fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riunione con Netanyahu, i dubbi della Cia e le parole di Vance: così Trump ha deciso sull’Iran

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De Luca non risparmia nessuno. Chiama Trump "disturbato mentale" e propone ai leader del mondo di dirgli in faccia che è "un idiota". Poi su Netanyahu e il suo governo: "Ministri nazisti", "immagini di nazismo nell’indifferenza del mondo". Un intervento duris - facebook.com facebook

Trump, Putin, Netanyahu e -nel suo piccolo- Giorgia Meloni si sono schierati a sostegno di quest'uomo al potere in Ungheria da più di un ventennio. Altrettanti buoni motivi per augurarci che domenica prossima i cittadini elettori mandino a casa Victor Orbàn x.com