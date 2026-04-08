Una recente ricerca condotta dall'università di Pisa rivela che le imprese guidate da donne incontrano maggiori difficoltà nel chiedere prestiti bancari, con un calo della propensione a farlo rispetto al passato. La pandemia ha portato a cambiamenti rilevanti nelle motivazioni di questa riluttanza, che si evidenziano nel tempo. I dati mostrano un trend in crescita di imprese femminili che si sentono scoraggiate dal tentare di ottenere finanziamenti dal sistema bancario.

Pisa, 8 aprile 2026 - Le imprese guidate da donne sono più spesso scoraggiate a richiedere prestiti bancari, ma le ragioni sono cambiate in modo significativo con pandemia. Prima del COVID-19, a frenare era la paura del rifiuto, mentre durante la pandemia il timore ha riguardato maggiormente le condizioni del credito, percepite come più onerose. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista internazionale “Small Business Economics”. La ricerca, firmata da Giuliana Birindelli del Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo nonché presidente dell'ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa) insieme a Claudia Capozza e Antonia Patrizia Iannuzzi dell’Università di Bari Aldo Moro, ha analizzato 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ricerca Unipi: "Imprese al femminile sempre più scoraggiate nel chiedere prestiti"

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