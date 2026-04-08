La ricerca Unipi | Imprese al femminile sempre più scoraggiate nel chiedere prestiti
Una recente ricerca condotta dall'università di Pisa rivela che le imprese guidate da donne incontrano maggiori difficoltà nel chiedere prestiti bancari, con un calo della propensione a farlo rispetto al passato. La pandemia ha portato a cambiamenti rilevanti nelle motivazioni di questa riluttanza, che si evidenziano nel tempo. I dati mostrano un trend in crescita di imprese femminili che si sentono scoraggiate dal tentare di ottenere finanziamenti dal sistema bancario.
Pisa, 8 aprile 2026 - Le imprese guidate da donne sono più spesso scoraggiate a richiedere prestiti bancari, ma le ragioni sono cambiate in modo significativo con pandemia. Prima del COVID-19, a frenare era la paura del rifiuto, mentre durante la pandemia il timore ha riguardato maggiormente le condizioni del credito, percepite come più onerose. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista internazionale “Small Business Economics”. La ricerca, firmata da Giuliana Birindelli del Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo nonché presidente dell'ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa) insieme a Claudia Capozza e Antonia Patrizia Iannuzzi dell’Università di Bari Aldo Moro, ha analizzato 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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