L’Università di Pisa ha scoperto che, tra il 2010 e il 2019, i lavori legati alla sostenibilità sono cresciuti, ma la maggior richiesta di personale ha portato anche a più contratti precari. La ricerca rivela che, nonostante le assunzioni aumentino, molti lavoratori del settore si trovano in condizioni di incertezza. La domanda di professioni verdi cresce rapidamente, ma le aziende spesso preferiscono contratti temporanei. Questa situazione riguarda anche le nuove generazioni che cercano stabilità nel settore ambientale. La tendenza continua a preoccupare chi lavora nel campo della sostenibilità.

Pisa, 19 febbraio 2026 - Nel decennio della transizione ecologica, tra il 2010 e il 2019, i "green jobs" in Italia sono aumentati, ma questa crescita non si è tradotta in maggiore stabilità occupazionale. Al contrario, i lavori con una maggiore componente ambientale risultano associati a una probabilità più bassa di avere un contratto a tempo indeterminato. Il dato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Cleaner Production e realizzato da Francesco Suppressa, ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, insieme a Silvana Dalmazzone e Roberto Leombruni dell’Università di Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Professioni sostenibili, la ricerca di Unipi: più assunzioni, ma aumenta la precarietà

