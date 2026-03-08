Su social network sta circolando un video in cui si vede Donald Trump ballare al ritmo di

Donald Trump in completo blu, camicia bianca inamidata e quella cravatta rossa che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica. Ma invece di tuonare slogan dal palco di un comizio, il presidente degli Stati Uniti si lancia in una performance musicale inaspettata: canta e balla Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2026. Sembra assurdo, vero. Eppure il video sta facendo il giro dei social network, collezionando visualizzazioni a raffica tra TikTok e Instagram. C’è un piccolo dettaglio, però: niente di tutto questo è reale. Si tratta di un deepfake, un contenuto generato interamente con l’intelligenza artificiale che dimostra, ancora una volta, quanto queste tecnologie siano diventate sofisticate e quanto sia facile cadere nella trappola dell’apparenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo Sal Da Vinci, è Trump a ballare al ritmo di Per sempre sì: il deepfake che sta impazzando sui social

