Il mio slalom in bici nelle strade a pezzi fra buche profonde e asfalto sgretolato
Questo testo non mira a descrivere le condizioni delle strade di Milano. Piuttosto, presenta un punto di vista personale, riflettendo sulle sfide quotidiane di chi si muove in bicicletta tra buche e asfalto sconnesso. Un'osservazione semplice e diretta, senza volontà di sensazionalismo, per offrire uno sguardo autentico sulla realtà urbana.
Questo non è un reportage sulle condizioni delle strade di Milano. Per fare un reportage bisogna andare a cercare le cose. Nel caso delle buche che costellano l'asfalto cittadino non c'è bisogno: saranno le buche a venire a voi, con afflato ecumenico. Basta inforcare la bici e fare una pedalata casa-redazione. Partendo dalla periferia est, si può constatare che appena si abbandona la ciclabile in mattoni (materiale che fa molto strada consolare dell'antica Roma) di Via Mecenate e ci si avventura dalle parte di Via Pecorini si ha subito il piacere di incontrare due simpatiche trappole da ribaltamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
