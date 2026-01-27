Si può usare la bici al posto dell' auto a Palermo? Viaggio nelle piste ciclabili tra buche e percorsi a ostacoli

La mobilità sostenibile a Palermo sta crescendo, con piste ciclabili sempre più presenti. Tuttavia, molti percorsi presentano ancora ostacoli e problemi come buche e infrastrutture incomplete. Questa guida analizza i vantaggi di usare la bicicletta come alternativa all’auto, offrendo uno sguardo realistico sui percorsi disponibili e sulle sfide da affrontare per muoversi in modo più responsabile e sostenibile in città.

Dalla segnaletica sbiadita ai cordoli mancanti, fino alle macchine che invadono le corsie, Dossier svela lo stato di salute dei 50 chilometri attualmente fruibili. Ma quelli (quasi) perfetti sono solo 5. Il "caso" di corso Calatafimi. L'assessore Carta: "In arrivo interventi di manutenzione". La Consulta delle biciclette presenta un progetto per la Favorita Dopo aver battuto tutte le piste può succedere di trovarsi finalmente sulla pista giusta. Quella quasi perfetta. C'è una pista ciclabile a Palermo che per distacco vince sulle altre. Anche se è lunga appena 5 chilometri, su un totale di 50 complessivamente percorribili.

