La presentazione del libro Sarà dedicato a Sara Viviani

Il libro intitolato «Sarà» sarà presentato il 13 aprile presso la sala conferenze della Biblioteca di Arezzo. L'evento è dedicato a Sara Viviani e si svolgerà nella città toscana. La presentazione è stata annunciata per questa data e l'ingresso è aperto al pubblico. La sala conferenze ospiterà l'iniziativa in un contesto culturale locale.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Presentazione del libro Sarà dedicato a Sara Viviani, appuntamento il 13 aprile presso la sala conferenze della Biblioteca. Lunedì 13 aprile alle ore 18.00 nella sala conferenze della Biblioteca la Dott.ssa Gabriella Ducci presenterà il libro Sarà, con i testi di Giuliana Bianchi e con le illustrazioni di Giulia Pulera, dedicato a Sara Viviani, disabile dalla nascita. Il volume affronta metaforicamente il problema della diversità, ed è rivolto alle nuove generazioni e a chiunque creda nel valore dell’inclusione. Tutti i ricavati della vendita del libro – ad offerta libera - saranno donati alla Lega del Filo d’Oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La presentazione del libro «Sarà» dedicato a Sara Viviani “Il custode invisibile”: al Museo Pitrè la presentazione del libro di Sara FavaròSi terrà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16,30 al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” in viale Duca degli Abruzzi, 1 a Palermo, la... “Sicilia a Tavola. Saperi e sapori di ieri”: a Cinisi la presentazione del libro di Sara FavaròNell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 nella Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in piazza...