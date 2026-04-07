Sicilia a Tavola Saperi e sapori di ieri | a Cinisi la presentazione del libro di Sara Favarò

Giovedì 9 aprile 2026 alle 17.30 si svolge a Cinisi la presentazione del libro di Sara Favarò intitolato “Sicilia a Tavola. Saperi e sapori di ieri”. L’evento si tiene nella Sala del Priore del Palazzo dei Benedettini, in piazza Vittorio Emanuele Orlando. La manifestazione rientra nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 nella Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Cinisi, si presenta il volume di Sara Favarò “Sicilia a Tavola. Saperi e sapori di ieri”. Dopo i saluti di Vera Abbate, sindaco di Cinisi, di Rosolino Claudio Cardile, assessore ai Beni Culturali e di Franco Biundo, presidente BCsicilia Sede di Cinisi, dialogherà con l’autrice: Alfonso Lo Cascio, giornalista e presidente regionale di BCsicilia. L’iniziativa è promosso da BCsicilia, dal Comune di Cinisi e dall’Università Popolare. Il volume è un viaggio affascinante nel passato, alla scoperta delle tradizioni e delle pratiche antiche della Sicilia, quando la saggezza popolare dominava la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Il custode invisibile”: al Museo Pitrè la presentazione del libro di Sara FavaròSi terrà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16,30 al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” in viale Duca degli Abruzzi, 1 a Palermo, la...

Alatri, presentazione del ricettario "Saperi e sapori...le ricette dei nonni"Avete mai sentito il profumo della cucina della nonna appena varcata la soglia? La Ciociaria non è solo una terra, è un sapore che resta nel cuore.

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Cinisi, si presenta il volume di Sara Favarò Sicilia a TavolaNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni, si presenta giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 presso la Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi ... mediterranews.org

Cinisi (PA). ‘Sicilia a Tavola’: giovedì 9 aprile al Palazzo dei Benedettini si presenta il volume di Sara FavaròNell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni,si presenta giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 presso la Sala del Priore nel Palazzo dei Benedett ... teleradio-news.it

Siciliando Informa Cinisi Riceviamo e pubblichiamo... "Comune di Cinisi - BCsicilia – Università Popolare Nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni Presentazione del volume SICILIA A TAVOLA SAPERI E SAPORI DI IERI di Sara Favarò Saluti: Vera Abbat - facebook.com facebook