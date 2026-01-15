Il custode invisibile | al Museo Pitrè la presentazione del libro di Sara Favarò

Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16:30, al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” di Palermo, si terrà la presentazione del libro di Sara Favarò, “Il custode invisibile”. L’evento offre l’opportunità di approfondire i temi trattati dall’autrice, in un contesto dedicato alla cultura e alle tradizioni siciliane. L’ingresso è libero, e l’incontro si propone come occasione di riflessione e confronto sul patrimonio etnografico della regione.

