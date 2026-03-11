Santacroce | De Laurentiis è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha ricordato che il presidente De Laurentiis è stato l’unico a premiare la squadra anche in caso di sconfitta, per una partita persa. Santacroce ha giocato nel club partenopeo dal gennaio 2008 fino al 2011, anno in cui è passato al Parma, dopo aver concluso la stagione al terzo posto con la squadra di Walter Mazzarri.

Fabiano Santacroce ha giocato nel Napoli dal gennaio del 2008 fino al 2011, quando si è trasferito al Parma dopo aver chiuso al terzo posto con la squadra guidata da Walter Mazzarri. L’ex difensore, al podcast ‘DoppioPasso’ ha raccontato del suo arrivo al Napoli: “Arriva uno storico dirigente del Brescia e mi dice “Guarda prendi la roba perché sei stato venduto al Napoli” e io così dal nulla ho fatto la borsa con tanti pensieri in testa. Non capivo niente. Ho preso la borsa, ho preso la smart e sono andata a firmare il contratto. Era pure il momento in cui di Napoli si parlava solo per la camorra e la spazzatura, ogni cosa peggiore possibile e passava solo questo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

