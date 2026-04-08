la nutella spaziale oscura la luna

Durante il passaggio sul lato nascosto della Luna, la navicella Artemis II ha completato il suo sorvolo e si sta ora dirigendo di nuovo verso la Terra. A un certo punto, è stato osservato un vasetto di crema spalmabile che fluttuava nello spazio, creando un’immagine insolita e sorprendente. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo a questo episodio, che ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le missioni spaziali.

Sono passati otto giorni dalla partenza di Artemis II. Poco dopo la mezzanotte del sesto giorno, i quattro membri dell’equipaggio sono diventati gli esseri umani che si sono spinti più lontano dalla Terra nella storia. A bordo della capsula Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza record di 406.777 km dal nostro pianeta, superando di gran lunga il primato stabilito nel 1970 dall’Apollo 13. La finestra di osservazione lunare si è aperta lunedì, alle 20:45 (ora italiana) ed è rimasta attiva fino alle 03:40 di ieri. Il momento culminante è stato l’avvicinamento massimo alla Luna, alla 01:02: Orion è passata a soli 6. 🔗 Leggi su Laverita.info

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