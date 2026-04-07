Quel barattolo di Nutella che ha sfiorato la Luna Una pubblicità intergalattica

Il 7 aprile 2026, un articolo descrive un barattolo di Nutella come “una pubblicità intergalattica” in relazione alla missione Artemis II che sta orbitando attorno alla Luna. La spedizione, avviata qualche tempo prima, ha attirato l’attenzione non solo per i successi scientifici, ma anche per gli effetti mediatici e pubblicitari collegati. La narrazione si concentra sull’effetto del collegamento tra la missione spaziale e il prodotto alimentare.

Roma, 7 aprile 2026 – La spedizione di Artemis II intorno alla Luna continua a fare parlare di sé, ma questa volta non si parla degli straordinari traguardi raggiunti. In un video risalente a lunedì 6 aprile, proprio in un momento dove gli astronauti stavano preparando a superare il record di distanza dalla Terra poi battuto qualche istante dopo, si vede infatti un barattolo di Nutella fluttuare negli spazi senza gravità della navicella euro-americana Orion. Un primato, quindi, anche per un simbolo del Made in Italy che diventa così il prodotto ad essere arrivato più lontano dal nostro pianeta in una missione con equipaggio (407mila chilometri). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quel barattolo di Nutella che ha sfiorato la Luna. “Una pubblicità intergalattica” Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna. Artemis 2, colpo di scena: durante la missione fluttua... un barattolo di Nutella!È stato definito "il vasetto dei record": durante la missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è stato filmato mentre fluttuava in microgravità. Anni '80 e '90 - La Nutella nelle tazze bianche con i fiori blu #nostalgia #90s #millennials Temi più discussi: Sette amiche in bici dalla Toscana a Ventimiglia per aiutare i progetti contro la violenza di genere; Nutella nello spazio: lo spot perfetto arriva dalla missione Artemis II; Elia Del Grande di nuovo in fuga, non rientra nella casa lavoro di Alba dopo il permesso premio; Nutella nello spazio: il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement, interviene la NASA. Artemis 2, barattolo di Nutella fluttua dentro Orion durante la diretta NASA e ruba la scena agli astronautiDurante la diretta streaming della missione Artemis 2, un barattolo di Nutella è comparso all'interno della navetta Orion, fluttuando davanti alla telecamera ... fanpage.it Artemis 2, spunta un barattolo di Nutella in diretta NASA: La pubblicità gratuita più incredibile di sempre (VIDEO)Gli autronauti all'interno della capsula Orion che stanno facendo la storia partecipando alla Missione Artemis 2 che ha battuto ogni record, hanno portato a bordo anche la Nutella. Le immagini del bar ... tg.la7.it La Nutella nello spazio e sulla Luna, il giallo di quel barattolo comparso su Orion x.com Ottobre 1881. Un uomo sbarca a Santos, Brasile, con moglie, figli e un carico di strutto e generi alimentari. Non ha un piano industriale. Ha un barattolo di lardo e una cittadina da 13.000 abitanti dove aprire un negozio. Quella cittadina si chiama Sorocaba, e F - facebook.com facebook