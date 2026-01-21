Matilde Gioli a Sutri l' attrice arriva a cavallo per la sfilata di sant' Antonio | FOTO

Matilde Gioli ha partecipato nuovamente alla sfilata di Sant'Antonio Abate a Sutri, confermando il suo ruolo di madrina dell'evento. L'attrice ha infatti preso parte alla tradizionale manifestazione, arrivando a cavallo e contribuendo a mantenere vivo il carattere autentico e storico delle celebrazioni. Un momento importante nel calendario culturale locale, che unisce tradizione e partecipazione pubblica.

Matilde Gioli c'ha preso gusto. Come lo scorso anno, è stata "madrina d'eccezione" della sfilata di sant'Antonio Abate a Sutri, tra gli appuntamenti più attesi e suggestivi delle celebrazioni. Attrice romana 36enne e volto noto del cinema e della televisione, particolarmente amata per il ruolo.

