Matilde Gioli a Sutri l' attrice arriva a cavallo per la sfilata di sant' Antonio | FOTO

Da viterbotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matilde Gioli ha partecipato nuovamente alla sfilata di Sant'Antonio Abate a Sutri, confermando il suo ruolo di madrina dell'evento. L'attrice ha infatti preso parte alla tradizionale manifestazione, arrivando a cavallo e contribuendo a mantenere vivo il carattere autentico e storico delle celebrazioni. Un momento importante nel calendario culturale locale, che unisce tradizione e partecipazione pubblica.

Matilde Gioli c'ha preso gusto. Come lo scorso anno, è stata “madrina d'eccezione” della sfilata di sant'Antonio Abate a Sutri, tra gli appuntamenti più attesi e suggestivi delle celebrazioni. Attrice romana 36enne e volto noto del cinema e della televisione, particolarmente amata per il ruolo.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Arriva la vecchietta. Dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’EramoIn Valdera, la tradizione della Befana si rinnova con diverse iniziative, dalla sfilata a Pontedera al record di Sant’Eramo.

Leggi anche: A collo alto come Matilde Gioli: 10 maglie dolcevita effetto “second skin” per copiare il suo look

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Matilde Gioli, ritorno di fiamma con Alessandro MarcucciCerti amori hanno bisogno di una seconda possibilità. Forse è quello che si sono detti Matilde Gioli ed Alessandro Marcucci che, ad un anno dalla loro rottura, hanno deciso di riprovarci. Insieme per ... dilei.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.