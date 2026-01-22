Matilde Gioli sarà la madrina e presentatrice della seconda edizione dell’Italian Global Series. L’evento, dedicato a promuovere talenti italiani nel panorama internazionale, vede la partecipazione di professionisti e appassionati del settore. La sua presenza conferma l’importanza di questa iniziativa, che mira a valorizzare le eccellenze italiane a livello globale, creando un punto di incontro tra cultura, innovazione e networking.

La madrina e presentatrice della seconda edizione dell'Italian Global Series sarà l'attrice Matilde Gioli. Chiara Sbarigia, presidente di Apa, ha annunciato le nuove date della seconda edizione dell'Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie tv, che si terrà dal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione. Diretto dal critico Marco Spagnoli, il festival è organizzato dall'Associazione Produttori Audiovisivi, con il supporto del ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, della Siae e di Agis. La madrina e presentatrice della seconda edizione è l'attrice Matilde Gioli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Italian Global Series, Matilde Gioli sarà la madrina della seconda edizione

Tv, seconda edizione dell’Italian Global Series dal 3 all’11 luglioLa seconda edizione dell’Italian Global Series, festival internazionale dedicato alle serie TV, si svolgerà dal 3 all’11 luglio a Rimini e Riccione.

Italian Global Series, le date del festival internazionale dedicato alle serieItalian Global Series è il festival internazionale dedicato alle serie televisive, giunto alla sua seconda edizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Matilde Gioli madrina della seconda edizione dell'Italian Global SeriesChiara Sbarigia, presidente di Apa, ha annunciato le nuove date della seconda edizione dell'Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie tv, che si terrà dal 3 all'11 luglio a ... ansa.it

L’Italian Global Series Festival torna a Rimini e Riccione : Seconda edizione dal 3 all’11 luglioDal 3 all’11 luglio Rimini e Riccione torna l'Italian Global Series Festival per la seconda edizione della rassegna dedicata alle serie TV, annunciata dalla ... chiamamicitta.it

Today we celebrate World Pizza Day A global icon of Italian excellence, bringing together tradition, creativity and innovation. Pizza is culture, craftsmanship, technology and sharing — values that have always been at the heart of HostMilano, where the world - facebook.com facebook