Nato a Gangi e da mezzo secolo a Bagheria festa in due comuni per i 100 anni di Gaetano Barreca

Le comunità di Gangi e Bagheria si sono riunite per celebrare i 100 anni di Gaetano Barreca, nato a Gangi e residente a Bagheria da più di cinquant’anni. La festa ha coinvolto entrambe le città, con eventi e iniziative dedicate all’anziano, che ha passato gran parte della sua vita in questi due comuni. La ricorrenza è stata un momento di condivisione tra i cittadini.

Non solo la festa con figli, nipoti e parenti. Anche le due amministrazioni hanno voluto rendere omaggio a una vita lunga, intensa e ricca di valori familiari Le comunità di Gangi e Bagheria si sono unite per festeggiare il prestigioso traguardo dei 100 anni di Gaetano Barreca, originario di Gangi e residente a Bagheria da oltre cinquant'anni. Il neo centenario ha celebrato questo importante momento circondato dall'affetto dei figli, dei nipoti e dei parenti, che hanno voluto rendere omaggio a una vita lunga, intensa e ricca di valori familiari. L'atmosfera di gioia e commozione ha accompagnato l'intera giornata, trasformandola in un ricordo indelebile per tutti i presenti.