Elezioni in Ungheria | alle urne il 12 aprile Orbán affronta una prova più insidiosa del previsto

Il 12 aprile 2026 si terranno in Ungheria le elezioni che vedranno Viktor Orbán affrontare una sfida più complessa rispetto al passato. La data, confermata tramite i canali ufficiali, apre un nuovo capitolo politico nel paese, con possibili cambiamenti nel panorama governativo. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per la politica ungherese e richiede un’attenta analisi delle dinamiche in corso.

Ungheria al voto il 12 aprile: Orbán è indietro 8-10 punti. Il video dei leader amici, con Meloni e Salvini - " afferma Peter Magyar, che ruba lo slogan elettorale al suo avversario ("Scelta sicura! huffingtonpost.it

In Ungheria si è deciso che si voterà il 12 aprile (e Viktor Orbán non è messo benissimo) - In Ungheria il presidente Tamas Sulyok ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari si terranno il prossimo 12 aprile. ilpost.it

Il 12 aprile si terranno le elezioni parlamentari in #Ungheria, dove per la prima volta dal 2010 il partito di Viktor #Orbán, #Fidesz, è dietro nei sondaggi al centrodestra di Peter #Magyar ( #Tisza), 49% contro 37%. (ilPost) @ultimora_pol x.com

Roberto Della Rocca. . In vista delle elezioni in Ungheria, Netanyahu ha partecipato a un video congiunto con leader dell'estrema destra, tra cui la leader del partito AfD, molti dei cui membri sono neo-nazisti. I partecipanti al video hanno di fatto espresso il lo facebook

