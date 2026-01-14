Elezioni in Ungheria | alle urne il 12 aprile Orbán affronta una prova più insidiosa del previsto

Il 12 aprile 2026 si terranno in Ungheria le elezioni che vedranno Viktor Orbán affrontare una sfida più complessa rispetto al passato. La data, confermata tramite i canali ufficiali, apre un nuovo capitolo politico nel paese, con possibili cambiamenti nel panorama governativo. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per la politica ungherese e richiede un’attenta analisi delle dinamiche in corso.

Roma, 14 gennaio 2026 – Le elezioni, la cui data è stata confermata su Facebook, potrebbero segnare la fine del lungo dominio del primo ministro Viktor Orbán. Il leader di Fidesz è testa a testa con il suo sfidante ed ex politico di Fidesz Péter Magyar, che guida il principale partito di opposizione, Tisza, nella maggior parte dei sondaggi. Tuttavia, l’affidabilità di molti dati è in discussione a causa dell’influenza di Orbán su gran parte dei media del Paese. Entrambi hanno trasformato la campagna elettorale in una competizione tra due visioni nettamente diverse del posto dell’Ungheria in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

