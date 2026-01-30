Pontassieve la Misericordia compie 190 anni La prima ambulanza era una Jeep

A Pontassieve, la Misericordia festeggia 190 anni di servizio. Tutto iniziò il 13 febbraio 1836, quando i volontari si riunirono nei locali della parrocchia con un campanaccio e un carro di volata. La prima ambulanza era una Jeep, un mezzo semplice ma efficace per l’epoca. Oggi, dopo quasi due secoli, la realtà è molto diversa, ma il cuore e lo spirito di quella prima squadra restano invariati.

Pontassieve, 30 gennaio 2026 – " Tutto iniziò 190 anni fa, il 13 febbraio 1836, nei locali della parrocchia: c'erano un campanaccio per la chiamata in caso di bisogno e un carro di volata come mezzo di trasporto. La prima ambulanza fu una Jeep lasciata nel 1946 dagli americani. Oggi la Misericordia di Pontassieve conta 274 volontari, 22 dipendenti, 635 soci e 34 mezzi tra ambulanze, autovetture e veicoli attrezzati". È la storia della Misericordia di Pontassieve, raccontata da Remo Salvi, provveditore, e Cristiano Terrosi, dipendente nell'ufficio amministrazione. Un'istituzione nata in mezzo a botteghe e vicoli stretti, nel centro del paese.

