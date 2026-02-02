Caso San Pio il Sindaco di Pago Veiano | Solidarietà al nostro concittadino Daniele

Il sindaco di Pago Veiano esprime solidarietà a Daniele, il suo concittadino coinvolto nel caso San Pio. In una nota ufficiale, il primo cittadino ha detto di essere vicino a lui e a tutti i cittadini che hanno subito o stanno ancora subendo problemi legati alle prestazioni sanitarie dell’ospedale. La comunità si mobilita per chiedere risposte e miglioramenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Esprimo, a nome mio e dell'intera comunità di Pago Veiano, piena solidarietà al nostro concittadino Daniele e a tutti i cittadini che hanno subito o continuano a subire analoghe ingiustizie nella gestione delle prestazioni sanitarie del San Pio". Lo dichiara il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, commentando il caso denunciato emerso attraverso il servizio-inchiesta della trasmissione Fuori dal Coro sull'ospedale San Pio di Benevento. " È gravissimo che a Daniele sia stata assegnata una visita endocrinologica nel 2027, nonostante nel sistema risultasse una disponibilità già nel febbraio 2026.

