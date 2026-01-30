Lotta al gioco d' azzardo | blitz in due locali scoperti apparecchi illegali ed elevate 80 mila euro di sanzioni

Da agrigentonotizie.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha fatto un blitz in due locali, trovando apparecchiature illegali. In uno dei locali sono stati scoperti cinque apparecchi senza certificato di conformità e senza collegamento alla rete telematica. Per questa operazione sono state elevate sanzioni per circa 80 mila euro. Le forze dell’ordine continuano a monitorare per fermare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale.

In un caso sono stati trovati 5 apparecchi automatici da gioco privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e per i quali non risultava autorizzata l’installazione. Nell'altro ce n'erano invece 3, anch’essi privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e installati senza autorizzazione. I carabinieri di Licata hanno elevato ai titolari di due esercizi commerciali sanzioni amministrative rispettivamente per 50mila e 30 mila euro. I militari dell'Arma hanno fatto, con il supporto tecnico di personale della sezione Controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mirate verifiche per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Lotta gioco d azzardo

Lotta al gioco d'azzardo nella terza età, in arrivo il nuovo opuscolo (con due novità)

Volterra, controlli ad 'alto impatto': identificate 62 persone ed elevate sanzioni per 4mila euro

Il 7 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Volterra hanno effettuato un'intensa operazione di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lotta gioco d azzardo

Argomenti discussi: Welfare, nuova riunione del Tavolo comunale per la lotta contro l'azzardopatia; Lotta al gioco d'azzardo in Irpinia: denunciate tre persone; Lotta contro la ludopatia: il Comune pensa a messaggi di sensibilizzazione da diffondere in città; Lotta al gioco d’azzardo: due titolari di esercizi commerciali denunciati nelle Serre vibonesi e multe per 6mila euro · ilvibonese.it.

lotta al gioco dLombardia: relazione sul gioco della Commissione speciale Antimafia. Presidente Pollini: Più sinergia nella lotta alle infiltrazioni e nella prevenzioneEcco quanto emerge dalla Relazione sulle sette audizioni in materia di gioco e ludopatie svolte dalla Commissione speciale Antimafia in Lombardia 2024-2025. agimeg.it

Stabilità. Commissione Affari Sociali. Più soldi per non autosufficienze e politiche sociali. Mini tassa sugli omeopatici. Categorie omogenee per i dispositivi medici ...Il Fondo per le non autosufficienze a 400 mln. Lo stesso per le politiche sociali. Un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo. I beneficiari del 'bonus bebè' non potranno usufruire ... quotidianosanita.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.