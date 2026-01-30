Lotta al gioco d' azzardo | blitz in due locali scoperti apparecchi illegali ed elevate 80 mila euro di sanzioni

La polizia ha fatto un blitz in due locali, trovando apparecchiature illegali. In uno dei locali sono stati scoperti cinque apparecchi senza certificato di conformità e senza collegamento alla rete telematica. Per questa operazione sono state elevate sanzioni per circa 80 mila euro. Le forze dell’ordine continuano a monitorare per fermare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale.

In un caso sono stati trovati 5 apparecchi automatici da gioco privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e per i quali non risultava autorizzata l'installazione. Nell'altro ce n'erano invece 3, anch'essi privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica e installati senza autorizzazione. I carabinieri di Licata hanno elevato ai titolari di due esercizi commerciali sanzioni amministrative rispettivamente per 50mila e 30 mila euro. I militari dell'Arma hanno fatto, con il supporto tecnico di personale della sezione Controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mirate verifiche per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico.

