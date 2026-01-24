Mirabella Eclano AV | contrasto al gioco d’azzardo i Carabinieri denunciano tre persone

Nel contrasto alle attività illecite, i Carabinieri di Avellino hanno avviato controlli mirati in diverse località, tra cui Mirabella Eclano e San Giorgio a Cremano. Durante le operazioni, sono state denunciate tre persone per il contrasto al gioco d’azzardo e sequestrati stupefacenti a un pusher. Le attività proseguono con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire fenomeni criminali sul territorio.

Controlli notturni a San Giorgio a Cremano: pusher trovato con stupefacenti. Prosegue a ritmo serrato l'azione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo per contrastare quelle forme di illegalità capaci di minare non solo l'ordine pubblico, ma anche la sicurezza e l'incolumità delle persone. A finire sotto la lente di ingrandimento dei militari, come da direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, sono state questa volta i punti scommessa ed i luoghi di ritrovo della movida giovanile. Sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, i militari del Nucleo Operativo e della Stazione Carabinieri di Frigento, coadiuvati da personale specializzato del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Napoli e del paritetico Nucleo di Avellino nonchè dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno proceduto ad ispezionare ben tre diversi punti scommessa operanti tra Mirabella Eclano e Frigento.

