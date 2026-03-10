Iran la nuova sfida a Trump | Stretto di Hormuz aperto per chi rompe con gli Usa

L'Iran ha annunciato che riaprirà lo Stretto di Hormuz a partire da oggi, rendendo nuovamente accessibile il passaggio delle petroliere. La decisione arriva in un momento di tensione crescente con gli Stati Uniti, che avevano imposto restrizioni sulle rotte marittime. La mossa coinvolge direttamente il traffico marittimo nella regione, che rappresenta un punto strategico per il commercio di petrolio.

(Adnkronos) – L'Iran è pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale in particolare per il passaggio delle petroliere, sin da oggi. Ma pone una condizione ben precisa. Il transito sarà concesso senza alcuna limitazione a qualsiasi paese arabo o europeo che espellerà gli ambasciatori di Israele e Stati Uniti dal proprio territorio. Secondo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

