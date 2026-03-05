Il 4 marzo 2026, gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran hanno portato a un’escalation militare nella regione, con Teheran che ha risposto alle offensive. La mappa degli schieramenti mostra come alcuni paesi si siano schierati con gli alleati statunitensi, mentre altri sostengono l’Iran, creando una situazione di tensione e instabilità che dura da anni.

Roma, 4 marzo 2026 – Gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran hanno gettato il Medio Oriente in un caos che non si vedeva da decenni. La regione è spaccata tra (pochi) attori amici di Teheran da una parte e il nutrito gruppo di governi filo-americani dall’altra. Il ‘fronte arabo’, però, se è compatto nel condannare l'aggressività iraniana, si muove in ordine sparso, condizionato dal timore di un'invasione di terra. Gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo stanno agendo come uno ‘scudo’ per intercettare i missili, ma esitano ancora a diventare la ‘spada’ di Trump, per evitare che le loro città diventino il prossimo obiettivo primario di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra Medio Oriente, chi è alleato con chi. Filo-Usa e amici dell’Iran: la mappa degli schieramenti

Tucker Carlson: sorry, Il più importante alleato degli Usa in Medio Oriente non è israeleNel dibattito pubblico statunitense l’alleanza tra Stati Uniti e Israele è spesso presentata come un dato strutturale, quasi ovvio.

Triste, solitario y final: perché l’Iran degli ayatollah non ha amici in Medio OrienteAl di là degli esiti militari, che al momento in cui scriviamo sono ancora tutti da valutare, la raffica di missili che Teheran ha lanciato quasi in...

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

