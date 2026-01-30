Torna la più grande Fiera del Disco | nuova location il Palazzetto dello Sport di Triggiano

Torna la più grande Fiera del Disco, questa volta al Palazzetto dello Sport di Triggiano. L’evento si svolgerà il fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio 2026, con due giornate gratuite dedicate agli appassionati di musica. Collezionisti e semplici amanti dei vinili, dei CD e dei DVD potranno sfogliare centinaia di espositori, ascoltare musica dal vivo e partecipare a vari eventi. Un’occasione unica per riscoprire il fascino della musica analoga e digitale in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La 8° Fiera del Disco di Bari è organizzata da Enryaldisko e Music Day Roma, le più grandi organizzazioni di fiere in Italia, che uniscono le proprie competenze per portare a Bari un grande evento. Troverete Espositori da tutta Italia ad attendervi - attentamente selezionati - per una full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica, dei vinili a 33 e 45 giri, dei CD e dei DVD. Saranno presenti Espositori per tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz e classica.

La mostra del disco più grande d’Italia torna il 17 e 18 gennaio alla fiera di Pordenone.

Dopo l’alluvione, il palazzetto dello Sport di Cesena si rinnova con l’aggiunta di una nuova palestra Technogym, migliorando gli spazi dedicati agli atleti e alle attività sportive.

