La giornalista Marianna Aprile si sposa a 50 anni | Le cose succedono

Da dilei.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinquant’anni, la giornalista Marianna Aprile ha annunciato il suo matrimonio, commentando che “le cose succedono”. Nel suo intervento ha spiegato come, con il passare del tempo, i numeri e le tappe della vita assumano un significato diverso, spesso più positivo. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social, dove ha condiviso il suo pensiero sul cambiamento e le nuove esperienze che la attendono.

C’è un momento nella vita in cui i numeri smettono di essere un peso, diventando un punto di forza. O almeno, così ci si augura che sia. Per Marianna Aprile, volto di In Onda su La7, quel momento coincide con un traguardo speciale: a maggio compie 50 anni e ha scelto di festeggiare con un nuovo inizio, sposando il compagno Cristiano. Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando come l’amore – quello vero – non segua calendari o scadenze. Semplicemente “accade”. A 50 anni si regala le nozze. Il prossimo 2 maggio non sarà una data qualunque. È il giorno che precede il suo cinquantesimo compleanno (Marianna Aprile è nata il 3 maggio 1976) ed è il giorno che ha scelto per pronunciare il fatidico “Sì”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La giornalista Marianna Aprile si sposa a 50 anni: “Le cose succedono”

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