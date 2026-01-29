Napoli Sulemana in cima alla lista | contatti con l’Atalanta

Il Napoli sta lavorando per rinforzare l’attacco e ha messo gli occhi su Kamaldeen Sulemana. I contatti con l’Atalanta sono già aperti, e il club spera di portare il giocatore a Napoli nelle prossime settimane. La trattativa è in fase iniziale, ma l’intenzione è chiara: Sulemana potrebbe diventare un nuovo elemento per la rosa di Spalletti.

Il Napoli ha individuato il nuovo obiettivo per rinforzare l'attacco e il nome in cima alla lista è quello di Kamaldeen Sulemana. L'esterno offensivo classe 2002, attualmente in forza all'Atalanta, è diventato il profilo più caldo del mercato azzurro, al punto che nelle prossime ore è prevista una call diretta tra Napoli e Atalanta per provare a impostare l'operazione. A confermare l'accelerazione è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Rai News 24 dal calciomercato di Milano: «È in programma oggi una chiamata tra Napoli e Atalanta.

