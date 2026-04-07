In Molise si sveglia la frana più estesa d’Europa | chiusa l’A14 e stop ai treni

Da caffeinamagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Molise, una vasta frana ha causato la chiusura dell’autostrada A14 e il blocco dei treni nella zona. La frana, considerata la più estesa in Europa, ha provocato danni alle infrastrutture e ha portato alla sospensione temporanea dei servizi di trasporto. Durante le notti recenti, forti temporali hanno accentuato le crepe sul terreno e le vibrazioni delle strade, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità dell’area.

Ci sono notti in cui basta un temporale per far riaffiorare paure antiche: crepe che si allargano, rumori sordi sotto l’asfalto, la sensazione che tutto possa cambiare in pochi minuti. In queste ore, tra Molise e Adriatico, la tensione è tornata alta. E i primi segnali sono quelli che nessuno vorrebbe vedere. >> La chef solleva il coperchio ed è choc, tutti senza parole: “Ma che.” Il maltempo che ha colpito il litorale ha rimesso in moto uno dei fenomeni più monitorati e temuti della zona: la storica frana di Petacciato, considerata tra le più estese d’Europa. La conseguenza è stata immediata e pesante, perché ha toccato la principale arteria di collegamento lungo la costa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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