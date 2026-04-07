In Molise si sveglia la frana più estesa d’Europa | chiusa l’A14 e stop ai treni

In Molise, una vasta frana ha causato la chiusura dell’autostrada A14 e il blocco dei treni nella zona. La frana, considerata la più estesa in Europa, ha provocato danni alle infrastrutture e ha portato alla sospensione temporanea dei servizi di trasporto. Durante le notti recenti, forti temporali hanno accentuato le crepe sul terreno e le vibrazioni delle strade, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità dell’area.

Ci sono notti in cui basta un temporale per far riaffiorare paure antiche: crepe che si allargano, rumori sordi sotto l’asfalto, la sensazione che tutto possa cambiare in pochi minuti. In queste ore, tra Molise e Adriatico, la tensione è tornata alta. E i primi segnali sono quelli che nessuno vorrebbe vedere. >> La chef solleva il coperchio ed è choc, tutti senza parole: “Ma che.” Il maltempo che ha colpito il litorale ha rimesso in moto uno dei fenomeni più monitorati e temuti della zona: la storica frana di Petacciato, considerata tra le più estese d’Europa. La conseguenza è stata immediata e pesante, perché ha toccato la principale arteria di collegamento lungo la costa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaIl risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto... Si risveglia una frana storica in Molise, chiusa autostrada e treni in tilt. Disagi anche in PugliaÈ stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la... Si parla di: Emergenza maltempo, metri di neve sull'Appennino: venerdì 3 aprile ancora allerta rossa in Abruzzo, Molise e Puglia; Eventi in Molise di oggi 6 aprile 2026 | Molisenews24. In Molise si sveglia la frana più estesa d’Europa: chiusa l’A14 e stop ai treniLa Puglia isolata torna al centro dell’emergenza dopo il violento maltempo che ha colpito il litorale molisano. La storica frana di Petacciato, considerata ... thesocialpost.it