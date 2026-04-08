La frana di Petacciato taglia l' Italia a metà e isola la Puglia | Rischio noto da tempo serve una Sezione Geologica Regionale
Una frana a Petacciato, nel Molise, causata dalle intense piogge del ciclone Erminio, ha bloccato un tratto dell’autostrada A14 e della Statale 16 Adriatica, interrompendo anche il traffico ferroviario sulla linea Adriatica. La frana, attiva da tempo, ha provocato l’isolamento della regione, suscitando richieste di istituire una Sezione Geologica Regionale per monitorare e prevenire il rischio. La zona rimane sotto stretta osservazione delle autorità locali.
La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato l’interruzione del traffico veicolare su un tratto della A14 e della Statale 16 Adriatica, oltre al fermo dei treni lungo la direttrice Adriatica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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