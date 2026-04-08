Frana di Petacciato ' isola' la Puglia non c' è tempo per i rimedi ordinari | Subito commissario straordinario

Una frana avvenuta a Petacciato ha provocato l'isolamento della regione, interrompendo il collegamento sulla dorsale adriatica. La situazione ha creato una paralisi nelle attività di trasporto e ha avuto ripercussioni sull'economia locale. Le autorità hanno richiesto l'immediato intervento di un commissario straordinario per affrontare l'emergenza, evitando soluzioni temporanee e puntando a interventi rapidi e coordinati.

"La paralisi della dorsale adriatica causata dall’aggravarsi della frana di Petacciato non è solo un’emergenza viabilità: è un colpo al cuore dell'economia pugliese. Con l'Autostrada A14 bloccata in entrambe le direzioni, la circolazione ferroviaria sospesa e la Statale 16 già impraticabile dal 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Meloni a Niscemi: “Subito 150 milioni per la frana. Forzare i tempi? Sarei pazza”. Ciciliano sarà commissario straordinarioNiscemi, 16 febbraio 2026 – La premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l'arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana. Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la PugliaLa frana, con un fronte lungo oltre 4 km, ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea... Temi più discussi: Maltempo in Molise, le immagini della frana di Petacciato dall'alto; Frana Molise, Ciciliano: Mesi per ripristino A14 e ferrovia. Chigi: verifiche in corso; Oggi tutte le scuole della provincia di Campobasso saranno chiuse per via della frana a Petacciato; Frana di Petacciato, paralisi per tutta la linea Adriatica: chiuse A14, Statale e ferrovia. Molise isolato e scuole chiuse a Campobasso: la frana di Petacciato (lunga 4 km) deforma i binari e spacca l’Italia in dueEmergenza in Molise per la frana di Petacciato: A14 chiusa, treni sospesi tra Vasto e Termoli e scuole chiuse. Tempi lunghi per il ripristino. greenme.it L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it Il riattivarsi della frana di Petacciato ha provocato una deformazione dei binari di circa dieci centimetri lungo la linea ferroviaria adriatica. I sensori installati nell'area hanno rilevato il movimento del terreno e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Co - facebook.com facebook Puglia isolata per la frana di Petacciato, i ritardi della Regione Molise: doveva fare i lavori di consolidamento nel 2021 x.com