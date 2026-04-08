Frana di Petacciato ' isola' la Puglia non c' è tempo per i rimedi ordinari | Subito commissario straordinario

Da foggiatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana avvenuta a Petacciato ha provocato l'isolamento della regione, interrompendo il collegamento sulla dorsale adriatica. La situazione ha creato una paralisi nelle attività di trasporto e ha avuto ripercussioni sull'economia locale. Le autorità hanno richiesto l'immediato intervento di un commissario straordinario per affrontare l'emergenza, evitando soluzioni temporanee e puntando a interventi rapidi e coordinati.

"La paralisi della dorsale adriatica causata dall’aggravarsi della frana di Petacciato non è solo un’emergenza viabilità: è un colpo al cuore dell'economia pugliese. Con l'Autostrada A14 bloccata in entrambe le direzioni, la circolazione ferroviaria sospesa e la Statale 16 già impraticabile dal 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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