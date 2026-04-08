La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica | Gargano territorio più a rischio

Oggi, 8 aprile, si è tenuta una riunione con il nuovo ministro del Turismo, chiamata a discutere delle priorità del settore con gli assessori regionali. Durante l'incontro, è stato affrontato il rischio legato alla frana di Petacciato, che potrebbe influenzare la stagione turistica. La regione Puglia ha partecipato con l’assessora al Turismo e alla Promozione, evidenziando le preoccupazioni legate alla situazione.