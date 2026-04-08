La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica | Gargano territorio più a rischio
Oggi, 8 aprile, si è tenuta una riunione con il nuovo ministro del Turismo, chiamata a discutere delle priorità del settore con gli assessori regionali. Durante l'incontro, è stato affrontato il rischio legato alla frana di Petacciato, che potrebbe influenzare la stagione turistica. La regione Puglia ha partecipato con l’assessora al Turismo e alla Promozione, evidenziando le preoccupazioni legate alla situazione.
Nella giornata di oggi, 8 aprile, in occasione della riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi — per avviare un primo momento di dialogo con gli assessori regionali sulle priorità del settore —, l’assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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La frana di Petacciato taglia l'Italia a metà e isola la Puglia: "Rischio noto da tempo, serve una Sezione Geologica Regionale"La riattivazione della storica frana di Petacciato (nel Molise), innescata dalle piogge torrenziali causate dal ciclone Erminio, ha determinato...
Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert.
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L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it
Il Capo della Protezione civile italiana Fabio Ciciliano a Petacciato - facebook.com facebook
Spezzata e sospesa. Dopo i nuovi movimenti registrati sulla frana di Petacciato, i collegamenti tra nord e sud Italia sono stati praticamente messi in pausa. I binari della linea adriatica, tra Montenero di Bisaccia e Termoli, hanno subito una deformazione a segu x.com