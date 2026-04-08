Recentemente, una frana si è verificata nel comune di Petacciato, causando danni significativi alla viabilità e alle abitazioni nelle zone colpite. L’evento ha messo in evidenza le differenze nelle condizioni territoriali tra le regioni settentrionali e meridionali del Paese. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze dell’incidente e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza. La situazione ha suscitato attenzione sulle criticità legate alla gestione del territorio.

. La riattivazione della frana di Petacciato in Molise ha un impatto devastante su logistica, imprese e turismo nel nostro Mezzogiorno. L’aumento dei tempi di consegna e dei costi di trasporto, già drammaticamente gravati dal caro gasolio di questi tempi di guerra, crea un effetto domino su porti, interporti e filiere industriali. Per le imprese del Sud, soprattutto per le nostre filiere agroalimentari, significa perdita di competitività, ritardi nelle esportazioni e difficoltà negli approvvigionamenti. Il mondo produttivo di Confindustria con il nostro presidente nazionale Orsini ha già lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La frana di Petacciato ha reso ancora più evidente la cesura incolmabile e le disomogeneità territoriali tra Nord e Sud del Paese

Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treniAGI - Una frana di vaste dimensioni in località Petacciato ha paralizzato i collegamenti tra il Nord e il Sud Italia.

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Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; VIDEO| Molise, si riattiva la frana a Petacciato: monitoraggio anche con i droni; Molise, frana di Petacciato in movimento: le immagini dall’alto.

La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it

L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it

La delegazione guidata da monsignor Borgia era diretta al villaggio meridionale di Debel ma è stata bloccata sul fiume Litani ed è tornata indietro. «Danneggiati i veicoli». Il messaggio di papa Leone XIV per i cristiani del sud del Paese. Leggi l'articolo di Nell - facebook.com facebook

#Libano, l’Ordine di Malta non abbandonerà mai il sud del Paese. È la promessa del presidente Sehnaoui a una decina di sindaci e rappresentanti dei villaggi di confine riunitisi ad Aïn el-Remmaneh, sobborgo cristiano di #Beirut. @ordinedimalta x.com