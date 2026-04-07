Si risveglia la frana di Petacciato Nord e Sud divisi stop ai treni

Da agi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana di grandi dimensioni si è verificata a Petacciato, causando l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra il Nord e il Sud Italia. La massa di terreno si è spostata, provocando danni alla linea ferroviaria e rendendo necessari interventi di ripristino. La situazione ha portato alla sospensione dei treni lungo quella tratta, con conseguenze sui viaggi e sui trasporti nella regione. Al momento, non sono stati comunicati tempi precisi per il ripristino.

AGI - Una  frana di vaste dimensioni in località Petacciato ha paralizzato i collegamenti tra il Nord e il Sud Italia. L'attivazione del sistema di sensori per il monitoraggio, installato da Aspi in corrispondenza del fronte instabile, ha fatto scattare questa mattina la chiusura precauzionale dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni. Parallelamente, dalle ore 12:30, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Adriatica tra Montenero di Bisaccia e Termoli. L'entità dell'evento è stata definita critica dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervenuto... 🔗 Leggi su Agi.it

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Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.

Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 personeAutostrada A14 chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara...

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