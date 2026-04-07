Si risveglia la frana di Petacciato Nord e Sud divisi stop ai treni

Una frana di grandi dimensioni si è verificata a Petacciato, causando l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra il Nord e il Sud Italia. La massa di terreno si è spostata, provocando danni alla linea ferroviaria e rendendo necessari interventi di ripristino. La situazione ha portato alla sospensione dei treni lungo quella tratta, con conseguenze sui viaggi e sui trasporti nella regione. Al momento, non sono stati comunicati tempi precisi per il ripristino.

AGI - Una frana di vaste dimensioni in località Petacciato ha paralizzato i collegamenti tra il Nord e il Sud Italia. L'attivazione del sistema di sensori per il monitoraggio, installato da Aspi in corrispondenza del fronte instabile, ha fatto scattare questa mattina la chiusura precauzionale dell’autostrada A14 nel tratto tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni. Parallelamente, dalle ore 12:30, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Adriatica tra Montenero di Bisaccia e Termoli. L'entità dell'evento è stata definita critica dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervenuto... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati. Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 personeAutostrada A14 chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara... Temi più discussi: Frana di Petacciato tra le più grandi d'Europa, attiva da oltre un secolo; Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria. In Molise si risveglia la frana più estesa d’Europa: chiusa l’A14 e stop ai treniIl maltempo che ha sferzato il litorale molisano nei giorni scorsi ha riattivato il fenomeno franoso di Petacciato mandando in tilt i collegamenti lungo la ... bari.repubblica.it Frana di Petacciato, caos in A14: Mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua: le alternative suggerite da Autostrade per l’Italia. Interrotta anche la ferrovia: cancellate corse dell’Alta velocità, diff ... quotidiano.net Le immagini della frana di Petacciato, in Molise, riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco durante una ricognizione. «La situazione è molto complessa e porterà via qualche settimana se non addirittura qualche mese». Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo diparti - facebook.com facebook La frana di Petacciato vista dall'elicottero dei Vigili del Fuoco x.com