Blerta Celibashi ha scelto un abito da sposa raffinato e sofisticato per il suo matrimonio con il principe Leka II di Albania. La coppia, dopo aver annunciato il fidanzamento a ottobre, ha celebrato le nozze in una cerimonia che ha attirato l’attenzione per l’eleganza e lo stile scelti dagli sposi. L’evento si è svolto in una location di rilievo, con numerosi ospiti presenti.

Una notizia, questa, condivisa con molta gioia dalla famiglia reale e che arriva dopo il fidanzamento ufficiale della coppia avvenuto lo scorso ottobre. Già in quella occasione, la giovane sposa, professione fotografa, aveva dato riprova del suo senso per lo stile, indossando un sinuoso e sofisticato abito color avorio dagli eleganti dettagli che faceva sperare in un look altrettanto ricercato per le sue nozze. E così è stato. Blerta Celibashi per il suo grande giorno, infatti, non ha optato per il solito abito da sposa, ma ha puntato tutto su una proposta dal piglio elegantemente rétro che ha confermato la sua inclinazione alla moda più raffinata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nozze reali: Blerta Celibashi, il look da sposa per il suo sì al principe Leka II di Albania è un'ode alla sofisticata eleganza

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