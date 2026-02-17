Final Eight Coppa Italia Basket 2026 | diretta su Sky Sport e in chiaro su Cielo

La Final Eight di Coppa Italia Basket 2026 si svolge all’Inalpi Arena di Torino, dove otto squadre di Serie A si preparano a scendere in campo tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. La manifestazione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Cielo, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire le partite dal vivo. La competizione si svolge in un’unica sede e si preannuncia ricca di spettacolo e grandi sfide tra le migliori formazioni della stagione.

All' Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026 con le migliori otto formazioni della Serie A pronte a sfidarsi tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. Mercoledì alle 18 Brescia-Udine con la neopromossa friulana che sogna il colpaccio contro i favoriti lombardi, alle 20.45 Milano-Trieste con l'Olimpia a caccia del secondo titolo stagionale e Trieste incognita dopo l' esonero di coach Israel Gonzalez.