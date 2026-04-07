Elia Del Grande, un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario, è stato recentemente al centro di dichiarazioni rilasciate dalla sua compagna, Rossella Piras. La donna ha affermato di non essere informata sui motivi specifici del suo coinvolgimento e ha riferito di aver percepito la presenza di Del Grande in carcere, dove si trovava prima di un suo possibile rilascio. La conversazione si è svolta a Cadrezzate, nel Varesotto, il 7 aprile 2026.

Cadrezzate (Varese), 7 aprile 2026 – “Io non so niente. Lo sentivo quando era in carcere. Lui doveva uscire e io avevo già la valigia pronta. L'accordo era che sarebbe arrivato in Sardegna per sei mesi in vigilata, dopo la vigilata sarebbe tornato di nuovo al paese". Queste le parole a “Dentro la Notizia” di Rossella Piras, la compagna di Elia del Grande, autore della "strage dei fornai" in cui sterminò la famiglia nel 1998, sulla nuova fuga dell’uomo. Il 50enne a Pasqua non è rientrato dopo un permesso premio nella casa-lavoro di Alba (Cuneo) dove faceva il volontario in una mensa dei poveri. La recente proroga di un anno della misura di sorveglianza . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande, la compagna Rossella Piras: “Non mi dite che era pericoloso. C’è accanimento”

Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famigliaElia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate (Varese), risulta irreperibile dalla giornata di...

“Era difficile credere che mi volessero, mi ci sono volute alcune settimane per capire che era una cosa seria” Diego Forlan sul suo grande trasferimento al Manchester United nel 2002Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Si dice spesso che all’inizio del secolo, parte del dominio del Manchester United era dovuto alla rotazione...

Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi.

Elia Del Grande, la compagna Rossella Piras: Non mi dite che era pericoloso. C’è accanimentoIl 50enne autore della strage dei fornai in cui sterminò la famiglia nel 1998 non è rientrato dopo un permesso premio nella casa-lavoro di Alba (Cuneo) dove faceva il volontario in una mensa dei pov ... ilgiorno.it

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in ... fanpage.it

Continua la fuga di Elia Del Grande, a Cadrezzate monitori i suoi contatti. Ha una rendita ereditata dalle zie, il sindaco Robustellini: "Non rispetta le regole. Non rispetta le regole, non è pronto per il rientro in società" - facebook.com facebook

Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com