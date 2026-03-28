Confindustria all’attacco del governo sul decreto Fisco | Imprese danneggiate tradita la nostra fiducia Giorgetti | Dobbiamo capire chi aiutare

Nella giornata di venerdì 27 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Fisco, scatenando una reazione di Confindustria che ha accusato il governo di danneggiare le imprese e di aver tradito la propria fiducia. La discussione si inserisce in un confronto più ampio tra le parti, con il ministro dell’Economia che ha dichiarato la necessità di individuare le imprese da sostenere.

È scontro tra il governo Meloni e Confindustria sul cosiddetto Dl Fisco, approvato ieri – venerdì 27 marzo – in Consiglio dei ministri. Secondo Marco Nocivelli, vicepresidente dell’associazione di categoria con delega alle politiche industriali e al Made in Italy, il decreto «introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025». Il testo licenziato dall’esecutivo, spiega Nocivelli, prevede un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto. Una simile decisione, insiste il vicepresidente di Confindustria, « penalizza pesantemente le imprese che hanno completato ingenti investimenti nel 2025 e che si troveranno ad affrontare ulteriori problemi di liquidità in un momento già particolarmente complesso». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Confindustria contro il Dl Fisco: "Lesa la fiducia". Giorgetti: "Dobbiamo decidere chi aiutare"Il decreto fiscale approvato dal governo rimodula gli incentivi alle imprese e accende lo scontro sui cosiddetti esodati del bonus Transizione 5. Leggi anche: Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti Approfondimenti e contenuti su Confindustria all'attacco del governo... Temi più discussi: La battaglia sugli Ets: ecologisti contro Meloni; Un'azienda abruzzese su 4 ha subìto almeno un attacco informatico negli ultimi tre anni; La lezione del referendum: le costituzioni non si cambiano a pezzi; Confindustria agita lo spettro della recessione e invoca la stabilità politica. Confindustria all’attacco del governo sul decreto fiscale: Lesa fiducia, pesantemente penalizzatiMILANO – Il comunicato del governo post-consiglio dei ministri pareva mettere le mani avanti e in effetti il passaggio del decreto fiscale – quello che rinvia la tassa sui pacchi, approvato venerdì ... repubblica.it Confindustria contro il decreto fiscale del governo: Penalizza le imprese, lesa la fiducia. La risposta di GiorgettiVia dell’Astronomia: Colpite le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d'imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025. Il ministro: Dobbiamo decidere se le disponibilità devono anda ... msn.com Confindustria contro il Dl Fisco: “Imprese penalizzate, è stata lesa la fiducia” x.com RINNOVABILI IN CAPITANATA Confindustria lancia l'allarme sul nuovo Ddl della Regione - facebook.com facebook