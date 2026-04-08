La donne motore della Bibbia

Da liberoquotidiano.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Bibbia, le donne sono protagoniste di numerosi episodi e ruoli significativi. Da figure di rilievo come madri e regine a personaggi che affrontano sfide e situazioni complesse, la loro presenza attraversa diverse narrazioni. La rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi (“Le donne della Bibbia” Canale 5) Nel contesto più patriarcale che si possa immaginare, quello dell’Antico testamento, lo scopo di Le donne della Bibbia è quello di offrire a un’ampia fascia di pubblico una narrazione alternativa in cui le figure femminili sono il volano. Il primo episodio parla di Sara, moglie di Abramo, condannata a una lunga sterilità, un vulnus terribile per una donna di quei tempi. Il secondo è dedicato invece a una perfetta storia di resilienza: Hagar, schiava egizia diventata moglie di Abramo, viene allontanata dopo aver dato alla luce Ismaele che viene abbandonato ma poi sopravvive miracolosamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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