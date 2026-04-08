La donne motore della Bibbia

Nella Bibbia, le donne sono protagoniste di numerosi episodi e ruoli significativi. Da figure di rilievo come madri e regine a personaggi che affrontano sfide e situazioni complesse, la loro presenza attraversa diverse narrazioni. La rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi (“Le donne della Bibbia” Canale 5) Nel contesto più patriarcale che si possa immaginare, quello dell’Antico testamento, lo scopo di Le donne della Bibbia è quello di offrire a un’ampia fascia di pubblico una narrazione alternativa in cui le figure femminili sono il volano. Il primo episodio parla di Sara, moglie di Abramo, condannata a una lunga sterilità, un vulnus terribile per una donna di quei tempi. Il secondo è dedicato invece a una perfetta storia di resilienza: Hagar, schiava egizia diventata moglie di Abramo, viene allontanata dopo aver dato alla luce Ismaele che viene abbandonato ma poi sopravvive miracolosamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La donne motore della Bibbia Leggi anche: Ascolti tv, 5 aprile 2026: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataQuesta sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema... QUIZ BIBLICO SULLE DONNE DELLA BIBBIA Argomenti più discussi: La donne motore della Bibbia; Matera 2026 | 6 scene sacre nei Sassi la fede diventa motore economico. Le Donne della Bibbia: Stasera e Domani, 5 e 6 aprile 2026, arriva la miniserie epica dedicata alla BibbiaA Pasqua e Pasquetta Canale5 ci regala un evento epico anzi biblico. Questa sera e domani, 5 e 6 aprile 2026, in prima serata va in onda Le Donne della Bibbia, una miniserie che racconta le storie d ... comingsoon.it Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataLe donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Buongiorno ragazzi.. vi voglio pubblicare la Bibbia. Ieri, devo ammetterlo, sono rimasto sconvolto dai commenti sotto la foto di un libro di Biglino. Il problema non è Biglino, che è uno scrittore edito da Mondadori ed è perfettamente lecito leggerlo e discuterne, - facebook.com facebook H. 10:30 #Bibbia e #vita #Cristiana Tema: "Il racconto della Resurrezione di Gesù" (Padre Ubaldo Terrinoni) x.com