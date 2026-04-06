Ascolti tv 5 aprile 2026 | Filumena Marturano Le donne della Bibbia Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Domenica 5 aprile 2026 si sono confrontati due programmi televisivi: da una parte, la rappresentazione teatrale “Filumena Marturano” trasmessa su Rai 1, e dall’altra, il documentario “Le donne della Bibbia” in onda su Canale 5. Nella stessa giornata sono andate in onda anche puntate di “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto sono stati raccolti dall’azienda di rilevamento auditel.