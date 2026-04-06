Ascolti tv 5 aprile 2026 | Filumena Marturano Le donne della Bibbia Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Domenica 5 aprile 2026 si sono confrontati due programmi televisivi: da una parte, la rappresentazione teatrale “Filumena Marturano” trasmessa su Rai 1, e dall’altra, il documentario “Le donne della Bibbia” in onda su Canale 5. Nella stessa giornata sono andate in onda anche puntate di “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto sono stati raccolti dall’azienda di rilevamento auditel.
Ascolti tv di domenica 5 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Filumena Marturano ” contro “ Le donne della Bibbia “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Filumena Marturano vs Le donne della Bibbia – Auditel ieri sera, domenica 5 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Filumena Marturano” contro “Le donne della Bibbia”. Chi ha vinto? Rai 1: Filumena Marturano, il film televisivo italiano del 2022, diretto da Francesco Amato e tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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