Stasera, domenica 5, viene trasmessa la prima puntata di una nuova produzione dedicata alle donne della Bibbia. La serie sarà disponibile sia in streaming che in diretta televisiva, con dettagli sui canali e le piattaforme di visione comunicati dall’emittente. La trasmissione si concentra su storie e personaggi femminili raccontati attraverso il racconto televisivo. Sono previste modalità di visione differenziate per soddisfare le diverse preferenze del pubblico.

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Dove vedere Le donne della Bibbia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Nella Bibbia, i piccoli fanno la storia. Occorre confidare nella provvidenza di Dio anche quando prevale il senso di impotenza o di insufficienza, perché noi crediamo che il Regno di Dio è simile a un minuscolo seme che diventa un albero (Mt 13, 31-32). #Viag x.com