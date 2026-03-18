Il Teatro Cucinelli di Solomeo apre la stagione del Stabile dell’Umbria con lo spettacolo “La denuncia”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. L’evento si svolgerà domani alle 21 e vedrà sul palco Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, con le musiche originali di Gabriele Roberto. L’opera affronta temi legati alle donne e alle diverse generazioni.

Il Teatro Cucinelli di Solomeo riapre le porte alla sua stagione targata Stabile dell’Umbria e domani alle 21 ospita “ La denuncia “, spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, interpretato da Marta Pizzigallo e Elisabetta Mirra (insieme nella foto), con le musiche originali di Gabriele Roberto. Per Cotroneo, regista, sceneggiatore e scrittore tra i più apprezzati del panorama contemporaneo, è un atteso ritorno in Umbria, che ha sempre tenuto a battesimo i suoi spettacoli: “Amanti“ che debutto proprio al Morlacchi e “Scandalo“ applauditissimi a ottobre a Perugia dopo la prima nazionale a Spoleto. “La denuncia“, racconta Cotroneo, "affronta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è “La denuncia“ di Ivan Cotroneo al Cucinelli. A Solomeo sfida e mistero tra donne e generazioni

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