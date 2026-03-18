Cosa: Lo spettacolo teatrale L’occhio invisibile, un’indagine distopica sul rapporto tra sicurezza, privacy e tecnologia. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma (sala black), in via Prenestina 230B, dal 19 al 22 marzo. Perché: Un’opera che fonde le inquietudini di George Orwell con i moderni sistemi di sorveglianza, esplorando il confine tra protezione e controllo sociale. Il paradosso della protezione nell’era digitale. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una riflessione profonda e necessaria con il debutto de L’occhio invisibile, in scena allo Spazio Diamante. Il progetto, nato dall’incontro tra la sensibilità contemporanea e l’utopia distopica di 1984 di George Orwell, mette a nudo una delle ossessioni più radicate del nostro tempo: la percezione della sicurezza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’occhio invisibile: allo Spazio Diamante la distopia di Super-Sure

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