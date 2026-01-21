La bellezza all’ombra dei campanili Il Duomo alla ricerca di volontari per aprire le altre chiese di Monza

Il Duomo di Monza è solo uno dei luoghi di interesse religioso nel centro della città. Con il progetto “Donare tempo - donare valore”, si mira ad aprire al pubblico anche le altre chiese appartenenti alla parrocchia di San Giovanni Battista. Per farlo, si cercano volontari disposti a contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale locale, offrendo il proprio tempo e supporto.

Non c’è solo il Duomo fra i monumenti sacri degni di nota nel cuore di Monza. “Donare tempo - donare valore“ è il progetto per l’estensione dell’apertura al pubblico delle chiese che fanno capo alla parrocchia di San Giovanni Battista. Al via da domani, giorno della commemorazione religiosa della Regina Teodolinda, l’iniziativa di ricerca di volontari da formare e coinvolgere in un calendario di aperture al pubblico. Il Duomo e le chiese distrettuali ( San Maurizio, Santa Maria in Strada, San Pietro Martire e Santa Maria degli Angeli ) sono apprezzati da fedeli e visitatori che li riconoscono come luoghi importanti per la storia e la cultura della città, ma il numero esiguo di sacerdoti e di personale dedicato alla custodia delle chiese non consente attualmente la possibilità di garantirne l’apertura durante l’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

