La città si interroga sulla paura del nostro tempo | dal disagio giovanile al peso della guerra

La città si sta interrogando sulla crescente sensazione di insicurezza che coinvolge diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla vulnerabilità dei giovani alle tensioni generate dai conflitti armati, si osserva un sentimento di inquietudine diffuso tra i cittadini. La paura si manifesta non solo nelle relazioni sociali, ma anche nelle preoccupazioni legate alle tensioni internazionali e alle difficoltà di vivere in un clima di incertezza.

Dalla fragilità adolescenziale alla paura che attraversa l’intera società, tra guerre, incertezza e inquietudini quotidiane. Nel decimo anniversario della sua fondazione, Ali di Vita, organizzazione di volontariato nata nel 2016 e da anni impegnata su temi come disturbi alimentari, bullismo e uso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sergio Assisi al New Teatro Troisi: una coscienza che interroga il nostro tempoNAPOLI- Prosegue la stagione del New Teatro Troisi, che accoglie in scena Sergio Assisi con Mi dimetto da uomo, testo scritto dallo stesso Assisi...

Per una pace disarmata e disarmante: la Scuola Carlo Urbani s'interroga sul nostro tempoFano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 - C’è una parola che quest’anno la Scuola di Pace di Fano sceglie di mettere al centro, senza giri di...

Temi più discussi: Comunità intelligenti, mobilità sostenibile e potere pubblico; Wanda, il giallo di Pasqua che ancora interroga Messina tra silenzi e verità mancate; L’ultimo tuffo dopo 54 anni, chiusa la piscina del Flaminio. In 200 si ritrovano tra lacrime e ricordi; I disagi del parcheggio Russo, tra infiltrazioni e rampa scivolosa: De Sabato chiede spiegazioni.

Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamenti ... tg24.sky.it

Urbanistica e architettura: la città studia e si interrogaOggi alle ore 17 nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello si terrà il quarto incontro del ciclo Urbino: Urbanistica e Architettura, promosso dai gruppi politici Urbino Rinasce, Movimento 5 ... ilrestodelcarlino.it

Budapest...città semplicemente meravigliosa, pulita, elegante, maestosa...superiore alle aspettative!!!una menzione speciale per il bastione dei pescatori, incantevole, e la vista del parlamento al tramonto visibile dal Danubio!! La città è decisamente estesa, e - facebook.com facebook