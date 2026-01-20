Al New Teatro Troisi di Napoli, prosegue la stagione con la performance di Sergio Assisi in

NAPOLI- Prosegue la stagione del New Teatro Troisi, che accoglie in scena Sergio Assisi con Mi dimetto da uomo, testo scritto dallo stesso Assisi insieme a Simone Repetto, di cui firma anche la regia. Sul palco, accanto a lui, Giuseppe Cantore, in un gioco teatrale che mescola parola, corpo e pensiero, all’interno dello spazio di via Leopardi diretto da Pino Oliva. Dal 22 al 25 gennaio e dal 29 gennaio al 1° febbraio (feriali ore 21, sabato doppio appuntamento alle 18 e alle 21, domenica ore 18), Assisi si fa interprete inquieto di un’umanità smarrita, privata di coordinate etiche e sentimentali. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sergio Assisi al New Teatro Troisi: una coscienza che interroga il nostro tempo

