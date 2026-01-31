Addio a Laura Fontana | ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuol

È morta a 61 anni Laura Fontana, un punto di riferimento per chi si occupa di educazione alla memoria della Shoah in Italia. Ha dedicato gran parte della sua vita a insegnare e a diffondere il ricordo di quei giorni, lavorando con scuole e studenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della memoria storica e dell’educazione civica.

È venuta a mancare a 61 anni Laura Fontana, figura di rilievo nel panorama nazionale dell’educazione alla memoria storica, soprattutto in relazione al tema della Shoah. La sua scomparsa, avvenuta a Rimini il 30 gennaio 2026, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo accademico, culturale e scolastico della città e oltre. Malata da tempo, la storica ha lasciato un’eredità duratura, fondata su anni di impegno instancabile per far sì che le generazioni future comprendessero appieno gli orrori del passato. Il suo lavoro non si è limitato a studi accademici, ma si è concretizzato in progetti concreti, soprattutto nelle scuole, dove ha portato la storia della Shoah con metodo, sensibilità e rigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

