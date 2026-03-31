Biruté Galdikas morta la primatologa che ha dedicato la sua vita agli oranghi e alla difesa delle foreste

La primatologa Biruté Galdikas è deceduta il 24 marzo a Los Angeles dopo una lunga malattia. Figura di rilievo nel campo della primatologia, si è dedicata per anni allo studio degli oranghi e alla protezione delle foreste. La sua morte è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, e il suo contributo alla ricerca scientifica e alla conservazione è stato riconosciuto a livello internazionale.

Si è spenta il 24 marzo a Los Angeles, dopo una lunga malattia, Biruté Mary Galdikas, figura centrale della primatologia mondiale e punto di riferimento nella tutela degli oranghi. Aveva 79 anni. A darne notizia è stata l’ Orangutan Foundation International, l’organizzazione da lei fondata nel 1986 per proteggere gli ecosistemi del Borneo e le grandi scimmie che li abitano. Leggi anche: Morta l’attrice della nostra infanzia. Disgrazia atroce Con la sua scomparsa si chiude simbolicamente un’epoca: Galdikas era l’ultima rappresentante delle cosiddette Trimates, il trio di studiose selezionate dal paleoantropologo Louis Leakey che ha rivoluzionato la comprensione delle grandi scimmie antropomorfe e, di riflesso, delle origini umane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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