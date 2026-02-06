Venezia si trasforma | la donna che portò il potere alla città serenissima
Venezia cambia volto grazie a Morosina Morosini, la prima donna a ricoprire il ruolo di dogaressa. Nel 1560, questa donna decide di aprire una scuola di merletto per le donne, dando un impulso nuovo alla città e alle sue tradizioni. È un passo importante che porta un po’ di innovazione e autonomia in una società dominata dagli uomini.
**Venezia, 1560. Una donna incarna il potere e la creatività. Morosina Morosini, la prima dogaressa a fondare una scuola di merletto per le donne, cambia il volto della città. A vent’anni dalla morte di Morosina, la sua storia è stata riscoperta, e ora ci racconta Rita Coruzzi, con un nuovo libro.** Chi è Morosina Morosini? È la donna che, nel 1560, fu incoronata dogaressa di Venezia, e che, in un’epoca in cui il lavoro femminile era spesso invisibile, diede un nuovo significato alla sua posizione. È la storia che Rita Coruzzi racconta con il suo nuovo libro, *La dogaressa*, un romanzo storico ispirato alla reale figura della Morosina Morosini, una donna di potere, di impresa, di visione.🔗 Leggi su Ameve.eu
