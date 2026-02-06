Venezia si trasforma | la donna che portò il potere alla città serenissima

Venezia cambia volto grazie a Morosina Morosini, la prima donna a ricoprire il ruolo di dogaressa. Nel 1560, questa donna decide di aprire una scuola di merletto per le donne, dando un impulso nuovo alla città e alle sue tradizioni. È un passo importante che porta un po’ di innovazione e autonomia in una società dominata dagli uomini.

**Venezia, 1560. Una donna incarna il potere e la creatività. Morosina Morosini, la prima dogaressa a fondare una scuola di merletto per le donne, cambia il volto della città. A vent’anni dalla morte di Morosina, la sua storia è stata riscoperta, e ora ci racconta Rita Coruzzi, con un nuovo libro.** Chi è Morosina Morosini? È la donna che, nel 1560, fu incoronata dogaressa di Venezia, e che, in un’epoca in cui il lavoro femminile era spesso invisibile, diede un nuovo significato alla sua posizione. È la storia che Rita Coruzzi racconta con il suo nuovo libro, *La dogaressa*, un romanzo storico ispirato alla reale figura della Morosina Morosini, una donna di potere, di impresa, di visione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, il Carnevale di Venezia ha preso vita con una processione di barche sul Canal Grande.

L'area ex Galbani si sta trasformando, simbolo di una significativa rinascita urbana.

